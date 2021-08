Hydro, Panasonic og Equinor: Vurderer batterifabrikk i utlandet

De tre partnerne har sett på over 100 aktuelle tomter i Norge som kan passe til en norsk batterifabrikk. Men samtidig som at Equinor, Norsk Hydro og Panasonic fortsetter å å se på flere tomter i Norge for en mulig batterifabrikk, åpner britisk straffetoll for å plassere fabrikken til utlandet, melder E24.

– Samtidig med at vi nå reduserer antallet tomter i Norge så vil vi også se på mulige tomter i utlandet. Bakgrunnen er en alvorlig bekymring knyttet til risikoen for straffetoll på elbiler med norskproduserte batterier mellom EU og Storbritannia, sier Anders Hegna Hærland, som leder Equinors batterisatsing til E24.

Som en direkte konsekvens av brexit, vil det komme straffetoll på biler som eksporteres fra EU til Storbritannia, hvis de har norske batterier.

Foreløpig vil ikke selskapene si hvilke andre land som kan være aktuelle for en batterifabrikk.