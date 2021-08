BKK bedrer resultatet

BKKs resultat for 2. kvartal 2021 viser at høyere kraftpris og lavere vannkraftproduksjon var med på å bedre kvartalsresultatet.

Fornybarselskapet BKK oppnådde et resultat etter skatt på 33 millioner kroner i andre kvartal. Det er 212 millioner kroner bedre enn resultatet i andre kvartal i fjor.

Områdeprisen økte kraftig sammenlignet med andre kvartal i fjor, mens vannkraftproduksjonen var 20 prosent lavere.

Norge er inndelt i fem prisområder for strøm, og områdeprisen i NO5 (Bergen) var i snitt på rekordhøye 46,3 euro/MWh i andre kvartal i 2021. Selv om selskapet i andre kvartal 2021 produserte BKK 1,4 TWh med vannkraft, sammenlignet med 1,8 TWh i andre kvartal året før.

BKK (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Resultat etter skatt 33 -179

Lavest strømpris i Europa

Noe av grunnen til lav vannkraftproduksjon skyldes at det har vært mindre snøsmelting og lite nedbør i BKKs område gjennom sommeren, samt at det har vært lav vindkraftproduksjon i Europa. Norge er tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet, og når prisene går opp der, vil det også påvirke de norske strømprisene.

– Selv om strømprisene har vært høyere enn normalt i dette kvartalet, er det viktig å være klar over at Norge fortsatt har de laveste strømprisene i Europa, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK i en børsmelding.

Utvider vannkraftproduksjonen

Et stort arbeid med Jølstra kraftverk ved Førde er snart ferdig, og kraftverket er nå under utprøving. Dette er blant de største nye vannkraftverkene i Norge i år, og BKK har 50/50 eierskap sammen med SFE. Kraftverket vil gi strøm til 12.500 husstander.

Satser på elektrifisering

Fra før av er BKK allerede en av de største aktørene på lading av elbil i Norge. Og tidligere i år ble det kjent at Norge får Nord-Europas første elbåthurtigladere. Disse vil man finne ved Aker Brygge, i Bergen og i Florø. Ambisjonen er at BKK gjennom selskapet Plug skal bygge et nett av ladere langs norskekysten.