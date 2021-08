Global strømetterspørsel skaper utslippsbekymring

Både global strømetterspørsel og utslipp fra strømbransjen er fem prosent høyere enn det de var før pandemien, ifølge tall fra CNBC. Videre konkluderes det med at etterspørselsveksten har overgått veksten i bruk av fornybar energi.

CNBC skriver videre at 61 prosent av verdens strømproduksjon stammer fra ikke-fornybare energikilder, som eksempelvis olje og gass. I land som Saudi Arabia og Sør Afrika står fossilt brensel for henholdsvis 100 og 89 prosent av lokal strømproduksjon.

Utviklingen går for sakte

Til tross for at mengde kull som brukes til strømproduksjon har blitt redusert med fire prosent i løpet av året, mener mange at omstillingen til fornybare energikilder går for sakte.

– Fremgangen er ikke nærheten av rask nok. Til tross for at mengde kull i energiproduksjon er på rekordlave nivåer, er vi fortsatt ikke der vi behøver å være, skriver analytiker i Ember Dave Jones til CNBC.

Samtidig er det noen lyspunkter å trekke frem. Strøm fra vindmøller og solceller økte med 15 prosent i 2020, og produserer nå nesten en tiendedel av verdens strøm. Dette er en dobling fra 2015.