ABG Sundal Collier skamroser en av torsdagens vinneraksjer

Torsdag morgen presenterte Fjordkraft sine kvartalstall, noe som sender aksjen opp 9,8 prosent til 55,45 kroner.

Bedre enn ventet

Ifølge TDN Direkt skriver ABG Sundal Collier i oppdatering at nettoomsetningen var 3 prosent høyere enn meglerhusets estimat, det justerte driftsresultatet var 10 prosent over mens det rapporterte driftsresultatet var 60 prosent høyere enn ABGs forventninger. Tallknuserne slår fast at driftsresultatet og nettoresultatet ble positivt støttet av en engangseffekt på 33 millioner kroner.

«Gitt dagens tall som var bedre enn ventet forventer vi å løfte justert 2021-EBIT med 2-3 prosent, og 8 prosent for rapport EBIT grunnet engangseffekter», skriver ABG Sundal Collier.

Etter forrige kvartalsrapport valgte meglerhuset å senke sine estimater på Fjordkraft.

Veldig attraktive multipler

«Vi argumenterer for at dagens rapport reduserer estimatrisikoen og burde tiltrekke interesse. Fjordkraft handler til veldig attraktive multipler: 2021 EV/justert EBIT på 9,2x og en utbytteyield på 7 prosent», skriver ABG Sundal Collier, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Fjordkraft og opererer med et kursmål på 75 kroner. Hittil i år har aksjen falt over 30 prosent.