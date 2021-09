– Potensialet på norsk sokkel er betydelig

– Hvis vi ser på det gjenværende potensialet på norsk sokkel, så mener vi det er betydelig. Men vi ser også at det gjenværende potensialet ligger nærmere den infrastrukturen vi har bygd ut, sier Hove til NTB.

Han fikk torsdag besøk av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik ved Equinors testsenter på Forus utenfor Stavanger.

Under besøket var det fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, som var tema. Men like under overflaten bobler diskusjonen om oljeletingen på norsk sokkel, som partiene Rødt, SV, MDG og Venstre alle går til valg på å stoppe.

Modne og umodne områder

En mellomposisjon i diskusjonen er den KrF har inntatt – nemlig at oljeletingen må stoppe i umodne områder, men at den skal kunne fortsette i modne områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet.

Bakteppet er at det i oljeforvaltningen i Norge skilles mellom to former for konsesjonsrunder: nummererte runder og TFO-runder.

Nummererte konsesjonsrunder er blitt gjennomført siden 1965. I disse rundene utforskes umodne deler av sokkelen hvor usikkerheten er større, men hvor det samtidig er mulig å gjøre store funn. Den 25. konsesjonsrunden ble fullført i juni, men arbeidet med en eventuell 26. runde er ennå ikke satt i gang.

TFO-rundene fokuserer derimot på modne deler av sokkelen. Disse rundene holdes årlig.

Størst potensial i TFO

Ifølge Hove, som er Equinors konserndirektør for utforskning og produksjon i Norge, er det ingen tvil om at det er TFO-rundene som er viktigst.

Han spiller ned betydningen av de nummererte rundene.

– Vi ønsker å ha tilgang til areal, og vi mener vi skal klare å forvalte nytt areal på en veldig god måte. Sånn sett ville vi satt pris på nye runder. Men det er TFO-ene som er viktigst for oss, for det er der det største verdipotensialet på norsk sokkel ligger, sier Hove til NTB.