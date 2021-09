Statnett «mistet» 649 millioner kr

Statnett hadde et resultat etter skatt på 590 millioner kroner i første halvår 2021, ned fra 1,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det underliggende resultatet etter skatt var 862 millioner kroner, ned fra 1,2 milliarder kroner.

Resultat før skatt var på 751 millioner kroner, ned 46,4 prosent fra 1.4 milliarder kroner i fjor.

Driftsinntektene var 5,3 milliarder kroner i første halvår 2021, opp fra 4,8 milliarder kroner i samme tid i fjor.

Ved inngangen til første halvår var magasinfyllingen på 82,2 prosent, 14,3 prosentpoeng over medianen. Ved utgangen av halvåret var magasinfyllingen 65,5 prosent, 3 prosentpoeng over medianen. Ved utgangen av halvåret viste den hydrologiske balansen et underskudd på 3 TWh i Norge. Total norsk kraftproduksjon og -forbruk var henholdsvis 80 TWh og 73 TWh i 1. halvår 2021. Dette ga en netto eksport på 7 TWh, fremgår det av halvårsrapporten.

