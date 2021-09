Hydrogenselskap har funnet seg en ny stasjonspartner

Hynion har inngått en samarbeidsavtale med Premac, som tilbyr totalløsninger for drivstoffanlegg, for å utvikle og bygge hydrogenstasjoner, ifølge en melding fra selskapet.

Hynion skal bidra med erfaring innen design, etablering og drift av hydrogenstasjoner, mens Premac har 40 års erfaring med design og bygging av mange ulike typer drivstoffstasjoner.

– Dette samarbeidet er en drømmesituasjon for begge parter sier Ulf Hafseld, adm. direktør i Hynion.

Hynion Bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia.

Bygger på erfaringer fra de siste 20 årene, blant annet med prosjekter som HyNor, CUTE, Utsira vind/hydrogen, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel og H2ME.

Ledelsen i selskapet har lang erfaring i etablering og drift av oppstartsselskap, samt årelang erfaring fra bilbransjen.

– Når vi nå skal inn i en ny fase med etablering av en lang rekke hydrogenstasjoner i årene som kommer, er det avgjørende for oss å kunne samarbeide med en erfaren utvikler av stasjoner. Hydrogenteknologien vår er gjennomprøvd over mange års drift og bygger på god erfaring fra prosessindustrien. Den har vist seg å være en robust og sikker løsning med svært høy oppetid. Nå vil vi optimalisere denne i samarbeidet med Premac, legger Hafseld til.

Kurt Dahlberg, styremedlem i Hynion, legger til at det svensk-norske samarbeidet vil gi effektiv produksjon og dermed reduserte kostnader. Han påpeker også at Hynion gjør seg klare for rask ekspansjon.