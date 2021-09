– Et av de mest lønnsomme prosjektene i Equinors historie

Fredag 27. august klokken 21.25 startet produksjonen fra Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen, skriver Equinor på sine hjemmesider mandag. Prosjektet har en balansepris under 10 dollar og et CO2-utslipp under 0,1 kilo pr. fat oljeekvivalenter.

Utvinnbare volumer fra Troll fase 3 er på hele 347 milliarder kubikkmeter gass, tilsvarende 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter. Investeringene er på rundt 8 milliarder kroner.

Aker Solutions-jobb

Konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser, Arne Sigve Nylund, omtaler prosjektet som «et av de mest lønnsomme i hele Equinors historie», der CO2-utslippet fra produksjonen i tillegg er rekordlavt.

– Dette skyldes svært store gassreserver og en utbyggingsløsning som i stor grad bruker eksisterende infrastruktur, slik som rørledninger, prosessanlegget på Kollsnes og ikke minst Troll A-plattformen som får kraft fra land, sier Nylund.

Fase 3-prosjektet består av åtte brønner i to brønnrammer, en ny rørledning og kontrollkabel som knytter brønnrammene opp til Troll A, samt en ny prosessmodul på plattformen. Jobben ble gjort av Aker Solutions.

Levetiden forbi 2050

Troll har vært i produksjon i 25 år, og årlige, statlige inntekter fra fase 3 estimeres til over 17 milliarder 2021-kroner.

– Fase 3 forlenger levetiden for Troll A og Kollsnes prosessanlegg forbi 2050 og platåperioden med 5-7 år, sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon i Equinor, Kjetil Hove.

Troll-partnerskapet består av Equinor (operatør med 30,58 prosent eierandel), Petoro (56 prosent), Norske Shell (8,10 prosent), TotalEnergies EP Norge (3,69 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62 prosent).