Mer enn doblet inntektene

Petronor hadde i andre kvartal inntekter på 25,2 millioner dollar, opp fra 10,5 millioner i samme periode i fjor.

Selskapets driftsresultat endte på 12,7 millioner dollar, sammenlignet med 3,3 millioner i samme periode i fjor.

Petronor påpeker i rapporten at oljeprisoppgangen gjennom året har styrket selskapets økonomi.

De trekker også blant annet frem at de nå venter godkjennelse fra nigerianske myndigheter for Aje-transaksjonen, og forventer at dette vil kunne ferdigstilles i løpet av de neste månedene.

Petronor (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 25,24 10,54 Driftsresultat 12,67 3,32 Resultat før skatt 12,56 3,20 Resultat etter skatt 4,51 0,85