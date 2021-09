SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Quantafuel beveger seg sakte, men sikkert, mot kommersiell produksjon ved Skive-anlegget i Danmark. Alle driftslinjene kjører på høy belastning fem til tre dager av gangen. I fjerde kvartal vil fabrikken undergå oppgraderinger for å sikre stabil produksjon fremover.

Som følge av utsettelser og innkjøp av utstyr forventer Quantafuel at kostnadene ved anlegget vil øke fra 581 til 610 millioner kroner. I tredje og fjerde kvartal i fjor ble kostnadene oppjustert til henholdsvis 548 og 581 millioner kroner.

– Vi gjør gode fremskritt og er trygge på at vi har kunnskapen og erfaringene for å nå målene ved Skive. Vi jobber med å fjerne det siste hinderet som hindrer langsiktig stabil produksjon, sier midlertidig konsernsjef Terje Eiken.



Etter at installasjon av nytt utstyr er unnagjort, er Quantafuel trygge på å nå den ønskede stabiliteten i produksjonen, slik at «proof of concept» ventes til rundt årsslutt. Dette innebærer at prosessen som skal gjøre om plast til oljeprodukter viser seg å være stabil over en lengre periode. Deretter vil anlegget produsere på fullt nivå. Tidligere har selskapet kommunisert at dette ventes til midten av fjerde kvartal.

Ingen ny sjef på plass

Quantafuel opplyser i forbindelse med andrekvartalsrapporten at prosessen med å finne en erstatter for Kjetil Bøhn pågår. Det var i begynnelsen av juli at beskjeden om Bøhns avgang kom som lyn fra klar himmel.

Til tross for at Quantafuel enda ikke har fått Skive-anlegget i full produksjon, gikk selskapets mangeårige sjef av. Han avviste den gang at avgangen hadde å gjøre med Dr. Christian Lachs inntreden i ledelsen. Lach var lenge prosjektleder for virksomhetsområdet ChemCycling i Quantafuel-partneren BASF.

Flere anlegg

Utviklingen ved den planlagte fabrikken i Esbjerg går etter planen. Anlegget skal bli blant de største sorteringsanleggene i Europa. I juli gikk Quantafuel til innkjøp av tomten og selskapet ser nå på flere partnerskap.

I Kristiansund går også etter plan. Installasjon og kommisjonering ventes i slutten av tredje kvartal og det pågår nå en test av reaktorene ved anlegget.

Tapene fortsetter

Samtidig som utviklingen ved Skive ikke går knirkefritt, fortsetter Quantafuel å tape penger. Omsetningen økte dog til 479.000 kroner i andre kvartal, fra 5.000 kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt kom inn på -9 millioner kroner i perioden, sammenlignet med et underskudd på -94 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Quantafuel (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 0,5 0 EBITDA -28,7 -29,8 Driftsresultat -9,2 -100,8 Resultat før skatt -9,1 -94,3