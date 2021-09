Strømutfordrer fortsatt i rødt

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 13.00

Den kraftige oppgangen i strømpriser siden i fjor sørget for å løfte bruttoinntektene kraftig for Skandia GreenPower i andre kvartal i år, det vil si fra 18,9 til 45 millioner kroner.

Nettoinntektene gikk derimot tilbake fra 12,5 til 8,3 millioner kroner. Inntektene pr. kunde var pr. utgangen av kvartalet omtrent som budsjetterte 1.675 kroner for 2021. Dette er noe ned fra 1.880 kroner i 2020, noe som ifølge selskapet har flere forklaringer, deriblant redusert forbruk.

Selskapet opplyser at det nå har gått fra forskuddsvis til etterskuddsvis fakturering av kundene.

Investerer tungt

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 3,6 til 0,9 millioner kroner, til tross for at driftskostnadene ble redusert. Selskapet har i løpet av kvartalet investert tungt i teknisk kompetanse for design av NextGen-plattformen.

Så langt i 2021 er 10,4 millioner kroner investert i utviklingen av smartteknologi og digitale løsninger.

Skandia GreenPower understreker at organisasjonen har endret seg veldig fra 2020 til 2021, hvoedsaklig ved at selskapet ikke var rekapitalisert i 2020 og derfor manglet finansiell styrke og underliggende aktiviteter.

