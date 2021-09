Overskuddet borte i GNP Energy

Strømleverandøren GNP Energy økte inntektene med rundt 50 millioner kroner i første halvår, men driftsresultatet gikk omtrent like mye tilbake.

GNP Energy (Mill. kr) 1. H./21 1. H./20 Driftsinntekter 227,0 177,6 Driftsresultat 1,5 52,5 Resultat før skatt 1,8 52,9 Resultat etter skatt –0,2 45,1

Inntektsøkningen forklares med høyere strømpriser i grossistmarkedet. Nedgangen på rundt 50 millioner i driftsresultatet forklares med svakere driftsmargin – som følge av nettopp høyere priser.



«Konsernets produktsammensetning har en betydelig andel av produktporteføljen i bedriftsmarkedet på prisavtaler med takpriser. I kombinasjon med at konsernet reduserte sin sikringsandel i løpet av perioden har prisøkningen i grossistmarkedet medført at konsernets driftsmargin ble svakere enn forventet», heter det i halvårsrapporten.

GNP Energy venter at de høye kraftprisene og den lave sikringsandelen vil gi svak driftsmargin også i andre halvår.

– Krevende markedssituasjon

«Første halvår har vært svært begivenhetsrikt og ikke minst utfordrende. Strømmarkedet har gått fra meget lave priser i 2020 til meget høye priser i 2021. Denne utviklingen har gjort markedssituasjonen krevende med press på marginer, spesielt innenfor bedriftssegmentet», forklarer adm. direktør August Baumann i selskapets halvårsrapport.

Han sier videre at GNP Energy venter et fortsatt utfordrende marked, og trekker frem at konsernet må bli mer kostnadseffektivt for å utnytte sine skalafordeler.

Dessuten må volumet økes, ifølge Baumann, som har ledet GNP Energy siden 1. mai.

Pr. andre kvartal hadde GNP Energy 46.000 kunder og et aktivt volum på 917 gigawattimer. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var henholdsvis 40.000 og 730.

I første kvartal i år var antallet kunder rundt 38.000.

I juni kjøpte selskapet opp Tinde Energi for å styrke markedsposisjonen.