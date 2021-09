Meglerhus mener havvindaksje kan stige 35 prosent

Kepler Cheuvreux nedjusterer kursmålet på Cadeler-aksjen fra til 48 til 44 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Det skjer etter at de to nybyggene i X-klassen blir dyrere enn først antatt. Samtidig understreker meglerhuset at nettopp disse prosjektene vil fortsette å sørge for at Cadeler er ledende innen offshore-turbininstallasjon.

Halvårstall

For en uke siden presenterte selskapet sine halvårstall. I første halvdel av 2021 omsatte Cadeler for 32,3 millioner euro, sammenlignet med 9,1 millioner euro i første halvår av 2020. Veksten skyldes høy utnyttelse av fartøyer og bedre priser.

I årsrapporten for 2020 guidet Cadeler at inntektene i 2021 ville ligge på mellom 56 og 63 millioner euro, mens EBITDAR ville ligge på mellom 26 og 33 millioner euro.

– Guidingen er nå justert og forventes å ligge på mellom 59 og 63 millioner euro, noe som skyldes at kundene vil innløse opsjoner i de nåværende kontraktene. EBITDAR-guidingen er snevret inn til 26-30 millioner euro på grunn av høyere kostnader knyttet til mannskap, samt raskere investeringer i antall ansatte, uttalte Cadeler-sjef Mikkel Gleerup i forbindelse med tallene.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 32,50 kroner, ned 1,5 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 35 prosent.