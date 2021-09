Bygger hydrogenstasjoner til fritidsbåter

Hynion har inngått et samarbeid med Hyrex, et selskap som har utviklet en daycruiser med hydrogen-elektrisk fremdriftssystem om utviklingen av fyllestasjoner for hydrogen til fritidsbåter.

Hynion Bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia.

Bygger på erfaringer fra de siste 20 årene, blant annet med prosjekter som HyNor, CUTE, Utsira vind/hydrogen, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel og H2ME.

Ledelsen i selskapet har lang erfaring i etablering og drift av oppstartsselskap, samt årelang erfaring fra bilbransjen.

Til å begynne med innebærer avtalen at Hynion i løpet av senhøsten 2021 vil tilby tanking av båt på bilhenger ved hydrogenstasjonen i Porsgrunn. Fra 2022 vil aktørene samarbeide om å etablere hydrogenfyllestasjoner for fritidsbåter i norske havner.

– Når Hynion nå bygger ut et nett av hydrogen fyllestasjoner i Norge og Sverige, ser vi spennende muligheter også i havnene. Selv om andre transportformer står for større utslipp enn fritidsbåter, er dette også et betydelig segment, og norske myndigheter har gitt klare signaler om at utslippene fra fritidsbåter skal halveres, sier adm. direktør Ulf Hafseld i Hynion i en kommentar.

Daycruiseren, HyCruiser 28 er i dag en prototype under uttesting, og planen er å starte produksjon i 2022.