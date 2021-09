Goldman Sachs-analytikere anbefaler flere energiaksjer i sin nyeste oppdatering over selskaper i olje-, gass-, metall- og såkalt ren teknologisektor.

Aksjene har gitt avkastning på minst 10 prosent siden forrige oppdatering, ifølge Goldman Sachs-analytiker Neil Mehta.

Oljeserviceselskapet Baker Hughes er lagt til listen.

– Vi ser Baker Hughes som en nøkkel til energiovergangen med differensierte produkter i LNG, hydrogen og karbonfangst, men handles i skrivende stund til attraktiv rabatt i forhold til vårt kursmål, sier Mehta.

Oljeaksjer har steget bredt hittil i år – godt dratt av markant økning i oljeprisen. Siden nyttår er brentoljen opp hele 40 prosent og koster 72,42 dollar pr. fat.

– Vi tror at nåværende aksjekurs ikke reflekterer det sterke potensialet i Baker Hughes. Aksjen har underprestert sammenlignet med oljesektoren, til tross for at selskapet har større eksponering mot energiovergangen enn sammenlignbare selskaper, sa analytikerne den gang.

Tidligere i august hevet Goldman Sachs kursmålet på aksjen fra 26 dollar til 28 dollar. Det impliserte den gang en oppside på 31,6 prosent, og fra fredagens sluttkurs på 23,16 dollar er oppsidepotensialet fremdeles rett under 21 prosent. Hittil i år er aksjen opp 11,1 prosent.

Solcellebull

Solcellepanel er også aktuelt for Goldman som velger Sunnova som sitt toppvalg i sektoren.

– Risk/reward for Sunnova er overbevisende, spesielt etter et sterkt kvartal der guidingen ble hevet fra 40 prosent kundevekst i 2022 til 50 prosent, sier analytiker Brian Lee.

Wolfe Research anbefaler også kjøp av den amerikanske solcellegiganten, men understreker enkelte punkter som kan være faresignaler.

– Vi er bullish og ser på batterier og adopsjon mot elbiler som nøkkelkatalysatorer. Enormt vekstpotensial, fragmentert marked, gjentakende inntekter, kundefokusert. Utfordringer er komplekse finansielle forhold, giring og verdsettelse, sier Wolfe-analytiker.

Sunnova-aksjen har falt 21 prosent hittil i år og var på topp i januar. Siste tre måneder har imidlertid aksjen tatt seg opp igjen og steget 25 prosent til 35,57 dollar pr. aksje.

Gir tilbake til aksjonærene

Targa Resources og Cheniere Energy er anbefalingen i midstrømssektoren i oljenæringen – det som omfatter prosessering, lagring, frakt og liknende av ikke-raffinert petroleum. Sistnevnte inkluderes på grunn av «markant» gjeldsreduksjon over de to-tre neste årene, i tillegg til aksjetilbakekjøpsprogram.

Raffinerings- og transportselskapet Marathon Petroleum forblir på listen.

– Selskapet er godt posisjonert til å gi tilbake til aksjonærene, inkludert 9 milliarder dollar i aksjetilbakekjøp over de neste 12 til 16 månedene.

Elektrisitetsselskapet NRG Energy har sterk kontantstrøm og robust allokering av kapitalen, ifølge Goldman-analytikerne. Meglerhuset liker også NextEra Energy Partners for eksponeringen mot fornybar energi, og omtaler selskapet som en vinner i sektoren.

I metall og gruvearbeid er Alcoa et toppvalg og anses som en vinner i energiovergangen ettersom metallene behøves i produksjon av for eksempel elbiler.