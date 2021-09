Hydrogenselskap inngår bil-avtale i Göteborg

Hynion har mottatt en ordre på hydrogentanking og bistand under testing av hydrogensystemet på en prototype-bil utviklet av CEVT i Göteborg, ifølge en melding fra selskapet.

Samarbeidet vil i utgangspunktet omfatte testing og verifisering av bilens hydrogensystem og tanking av hydrogen i bilens første testfase.

Hydrogensamarbeidet vil være knyttet til Hynions hydrogenstasjon i Gøteborg, som for tiden er under sertifisering for å kunne åpnes igjen for offentlig tanking av hydrogen.

Hynion Hynion bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia.

Selskapet bygger på erfaringer fra de siste 20 årene, blant annet med verdensledende prosjekter som HyNor, CUTE, Utsira vind/hydrogen, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel og H2ME.

Adm. direktør i Norge er Ulf Hafseld.

China Euro Vehicle Technology (CEVT), er et teknisk forsknings- og utviklingsselskap som eies av det kinesiske selskapet Geely. Selskapet er basert i Lindholmen Science Park i Göteborg, hvor det i januar 2020 åpnet en nytt campus for Geelys virksomhet.

Geely har gitt anlegget navnet Uni3, og det har plass til 3.500 ansatte.

– CEVT har utviklet en helt ny brenselcellebil i samarbeid med mange europeiske teknologiselskaper, inkludert Powercell, og prototypen er nå klar for kjøretester. Da trenger den fylling, og vi setter pris på at Hynion kan levere hydrogen og hjelpe oss med testing, sier Emelie Nordqvist som er prosjektleder for Inn-Balance-prosjektet hos CEVT.