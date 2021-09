Klimaaktivister skal vinne flere slag etter Exxon-seier

I mai fikk Engine No. 1 tildelt to plasser i styret i oljegiganten ExxonMobil, og fikk ytterligere en plass til i juni. Engine No. 1 er et fond med sterkt fokus på bærekraft, og har som visjon å ha positive miljømessige innvirkninger på selskap gjennom aktivt eierskap.

Etter å ha blitt tildelt plasser i Exxon-styret, har fondet hatt samtaler med andre store oljeselskap som eksempelvis Chevron, skriver CNBC.

– Vi er veldig åpne for samtaler med potensielle aktivist-investorer. Vi engasjerer oss jevnlig med aksjonærer som ønsker å snakke om bærekraft, og vi ser fram til å diskutere et nytt kapittel der vi skal fokusere på å minske utslipp med Engine No. 1 senere denne måneden, skriver Chevron.

Vil påvirke alle oljeselskaper

Engine No. 1 sier selv at de har som mål å få plass i Exxon-styret siden desember i fjor, og ønsker å bidra til å kutte klimautslipp i oljegiganten.

Videre ønsker de å øke sin innflytelse i andre oljeselskaper, og vil fortsette med å kjempe for et bedre klima og økt bærekraftbevissthet i bedrifter.