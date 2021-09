Kometinvestor garanterer sol-emisjon

Aega signerte mandag en garantiavtale med to investeringsselskaper som sammen garanterer for minstetegningen på 12 millioner kroner (tilsvarende 8 millioner aksjer til kurs 1,50 kroner) i den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen, går det frem av en børsmelding.

Andreas Hofstad-heleide CMDC AS har garantert for 8 millioner kroner (5,3 millioner aksjer), mens Svend Egil Larsen-heleide Selaco AS har garantert for 4 millioner kroner (2,7 millioner aksjer).

Halldor Tjoflaat (styreleder), Jan P. Harto (styremedlem) og Nils Petter Skaset (konsernsjef) ventes som tidligere annonsert å tegne seg for minimum sin pro-rata eierandel i emisjonen.

AEGA-GARANTIST: Svend Egil Larsen. Foto: NTB

Hver aksje gir to retter

Fortrinnsrettsemisjonen forventes å resultere i et bruttoproveny på 12-27 millioner kroner. Hver tegnede aksje forventes tilbudt med tillegg av to frittstående tegningsretter, hvorav én frittstående tegningsrett gir rett til å tegne én ekstra aksje i selskapet 10. mars 2022 til kurs 1,70 kroner.

Blir alle nye aksjer tegnet og alle frittstående tegningsretter utøvet, forventes emisjonen totalt å gi et bruttoproveny på rundt 91,8 millioner kroner.

Kjøper solparker i Italia

Pengene forventes å gi Aega finansiell løfteevne til å gjennomføre teknisk og kommersiell due diligence, samt gjennomføre kjøp av flere mindre solparker i Italia. Noe av provenyet kan ifølge meldingen også bli brukt til finansielle investeringer i tråd med selskapets investeringsmandat.

Aega steg mandag 2,2 prosent til 2,30 kroner på Euronext Expand, noe som ga selskapet en prising på 110,4 millioner kroner.