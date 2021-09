Arctic Securities er ute med analyse på energiselskapet Norwegian Energy Company, der det skriver at med en økt RBL-fasilitet på plass og endrede obligasjonsvilkår, fremstår avstanden til Norecos lånevilkår å være tilfredsstillende, melder TDN Direkt.

Det gjør at meglerhuset fortsetter med et nav-basert kursmål og en kjøpsanbefaling, til tross for at kursmålet kuttes med 95 kroner.

«Ved å ta hensyn til guidingen gitt ved selskapets markedsoppdatering tidligere i sommer (som spesielt oppdaterte våre opex- og capex-profiler) og sannsynligheten for en noe høyere utvanning av de konvertible obligasjonene (CB), senker vi kursmålet til 175 kroner, fra 270», skriver Arctic Securities i analysen.

Norwegian Energy Company Har etter en overgangsperiode igjen startet oljeproduksjon.

Adm. direktør er David B. Cook.

Etablert i 2005.

Fikk nåværende selskapsform i 2016 etter en refinansiering.

Største aksjonærer er Euroclear Bank S.A/N.V og Goldman Sachs.

Kursmålet senkes dermed med 35 prosent, men er fortsatt godt over tirsdagens kurs på cirka 139 kroner. Med kursmålet på 175 kroner ser Arctic fortsatt en oppside på drøyt 26 prosent.

Arctic påpeker at deres «pr. aksje»-tall er underlagt usikkerhet, siden utvanningseffekten av CB vil være avhengig av aksjekursen. Det medfører at innenfor kursintervallet på 100-200 kroner for Noreco-aksjen, så varierer NAV-estimatene mellom 220-280 kroner aksjen.