Røkke-selskap i britisk trekantavtale

Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Solutions, Siemens Energy og Doosan Babcock har etablert et konsortium som skal bistå kunder på det britiske markedet med å nå sine dekarboniseringsmål, opplyses det onsdag.

Tidligere i år etablerte Aker Solutions et samarbeid med Siemens Energy for høyspenttransformatorer til ScottishPower Renewables' havvindprosjekt East Anglia Three, samt et samarbeid med Doosan Babcock for prosjekter innen lavkarbonløsninger og fornybar energi i Storbritannia.

Når de tre aktørene nå går sammen i et nytt konsortium, er det for å levere teknologi og løsninger for karbonfangst, utnyttelse og karbonlagring (CCUS) på det britiske markedet.

Selskapene har tilsammen mer enn 6.500 ansatte i Storbritannia.

Aker Solutions er valgt til være prosjektintegrator i konsortiet, som dessuten vil jobbe tett med Aker Carbon Capture.

«Å samarbeide med andre organisasjoner og bransjer for å trekke på hverandres kompetanse, kunnskap og erfaring kommer til å bli avgjørende for å oppnå null netto utslipp innen 2050», heter det i en kommentar fra Aker Solutions' fornybar-sjef Stephen Bull.