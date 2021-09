Én av fire er ikke forberedt på dobling av strømprisene

En gjennomsnittlig norsk husstand kan få dobbelt så høy strømregning i vinter. En fersk undersøkelse utført av YouGov på vegne av Gudbrandsdal Energi viser at mange vil være uforberedt på et mulig strømsjokk.

Rekordhøy strømpris i august

Denne uken ble det rapportert om tidenes høyeste strømpris her til lands i augustmåned, og det er ventet at prisene vil holde seg på et betydelig høyere nivå gjennom vinteren sammenlignet med fjoråret.

Det er flere grunner til at prisene har steget så mye, blant annet har lite nedbør gitt mindre vann i magasinene, som sammen med høye markedspriser på kraft, gir nordmenn rekordhøye strømregninger.

Forrige vinter betalte den gjennomsnittlige norske husstanden 4.100 kroner for kraft. Denne vinteren estimeres det at samme familie må betale 9.800 kroner for akkurat samme mengde.

I undersøkelsen fra YouGov kommer det frem at nesten 30 prosent av nordmenn ikke har regnet med at strømprisene vil stige betydelig sammenlignet med fjoråret. Samtidig svarer 40 prosent at strømregningen utgjør et innhugg i familieøkonomien, og 30 prosent oppgir at de har måttet velge bort andre aktiviteter og innkjøp på grunn av høye strømregninger.

Vil motivere til kutt

Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdal Energi, mener nøkkelen ligger i å motivere nordmenn til å kutte i forbruket sitt selv.

VI HA KUTT: Daglig leder Marius Røed Sveipe i Gudbrandsdal Energi. Foto: Gudbrandsdal Energi

– Tiden hvor det var helt ok å sløse med strøm er forbi. Prisene vil fortsette å øke, og det viktigste man kan gjøre for å unngå skyhøye strømregninger er å ta grep om forbruket sitt. Å bytte mellom strømleverandører utgjør kanskje noen kroner og øre i forskjell, men å redusere forbruk handler om tusenlapper, sier Røed Sveipe.

Strømselskapet har allerede lansert egen løsning for smartlading av elbil som dekker flest bilmerker, og som visstnok skal redusere kostnadene knyttet til lading med inntil 30 prosent.

I undersøkelsen svarer godt over halvparten at de nå er mer opptatt av strøm enn tidligere. Like mange oppgir at de enten gjort eller planlegger å ta grep på egenhånd for å redusere forbruket sitt.

– Det er ikke bare svært positivt at strømforbruk har kommet høyere opp på agendaen hos folk, det er også nødvendig. Så er det vår oppgave som strømselskap å fortsette å lage de beste løsningene som forhindrer unødvendig sløsing, sier Røed Sveipe.