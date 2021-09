Oljefunn for oljegigant

ExxonMobil har gjort et oljefunn ved Pinktail i Stabroek-blokken offshore Guyana, melder selskapet torsdag.

Pinktail-brønnen påtraff 67 meter med «net pay» i høykvalitets hydrokarbonbærende sandsteinreservoarer. I tillegg har Turbot-2-brønnen påtruffet 13 meter med «net pay» i den opprinnelige funnbrønnen for Turbot-1. Det opplyses at resultatene vil bli inkorporert i fremtidige utviklinger.

– Disse funnene er del av et omfattende brønnprogram i Stabroek-blokken som utnytter seks boreskip for å teste nye utvidelser og konsepter, evaluere eksisterende funn og ferdigstille brønner for Liza fase-2- og Payara-prosjektet, sier letedirektør Mike Cousins i ExxonMobil.

Det ExxonMobil-tilknyttede selskapet Esso Exploration and Production Guyana er operatør på Stabroek-blokken med en eierandel på 45 prosent, mens Hess Guyana Exploration eier 30 prosent og CNOOC Petroleum Guyana eier 25 prosent.