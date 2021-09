Den grønne bølgen har definitivt avtatt i år i forhold til fjoråret. Det har det amerikanske solselskapet Sunrun fått merke og aksjekursen har stupt rett i underkant av 36 prosent så langt i år.

Til tross for kursfallet mener investeringsselskapet Needham med analytiker Vikram Bagri i spissen at selskapet er en langsiktig vinner for investorene, tross motgangen den siste tiden.

«Vi tror solindustrien, som har ekspandert kraftig siden 2016, vil fortsette å vokse i et raskt tempo på grunn av det elektriske skiftet, fokus på ren energi, stigende priser og økt miljøbevissthet. Sunrun vil dra nytte av disse effektene fordi de har et erfarent lederteam, sterke kundeforhold, etablerte partnere og høy servicekvalitet», står det i analysen, ifølge CNBC.

Needham og Bagri har derfor tatt opp dekning på aksjen, som ifølge analytikeren bør forbli en av de største aktørene i det amerikanske markedet, med et kursmål på 75 dollar, som gir en oppside på 68 prosent fra dagens kurs.