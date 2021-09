Trio går sammen om flytende vindkraft i Norge

RWE, NTE og Havfram har signert en samarbeidsavtale og har til hensikt å delta i den norske regjeringens anbudsprosess for flytende vindkraft senere i år, ifølge en melding fredag.

«Utsira Nord er en ypperlig mulighet for oss til å utvikle et flytende havvindprosjekt i industriell skala med to sterke norske partnere», kommenterer Sven Utermöhlen, adm. direktør i Offshore Wind RWE Renewables.

Bortsett fra Utsira Nord har det norske olje- og energidepartementet utpekt et annet område for offshore fornybar energi: Sørlige Nordsjø II. RWE har allerede uttrykt interesse for dette området, heter det i meldingen fra RWE fredag.