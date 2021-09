– Det er visse begrensninger med Brevik-prosjektet

Hva gjelder CCaaS-modellen ble det under gårsdagens kapitalmarkedsplan estimert «Levelized Cost of Carbon Capture as a Service» på mellom 75 og 145 euro pr. tonn.

– Transport- og lagringsmuligheter er det største usikkerhetsmomentet innen kostnadene på CCaaS-modellen, og dermed av det som skiller et prosjekt i det øvre kostnadssjiktet mot prosjekter i det nedre kostnadssjiktet, sier Lundegaard.

Hun peker på at selskapet jobber med å oppnå kontrakter hvorav infrastrukturen for transport er god.

– Det er en rekke store lagringsprosjekt på gang både i Nord- og Sør-Europa, de fleste med lagring under havbunnen. I tillegg finnes det muligheter der hvor geologien tillater at selskapet tar i bruk Carbfix-løsningen – hvilket er områder med mye basalt i jorden. Dersom du har et anlegg som står på basalt kan du unngå hele transportleddet, sier Lundegaard.

Andre ledd i å få kostnadene ned er etablering av standardanlegg for CCaaS, understreker Fagerstad.

– Vi kommer til å prioritere kontrakter der kunden etterspør standardanlegg. Med en gang kunden begynner å be om spesialløsninger, blir det høyere kostander, hvilket vi ikke ønsker – i alle fall ikke i første omgang, sier Lundegaard.

Fagerstad legger dessuten til at prosjekter med tilgang til energi er å foretrekke på kort sikt, fordi det vil redusere driftskostnadene.

Både Fagerstad og Lundegaard er klare på at de jobber i et marked som er i konstant vekst.

– Det er pr. i dag 700 utslippspunkter i Europa som kan være relevante for våre tjenester, og vi ser at dette kommer til å bli et globalt marked. Neste marked for vår del er Nord-Amerika, hvor det skjer veldig mye. Vi følger utviklingen der tett, sier Lundegaard.

Når det kommer til lagringshuber finnes det pr. i dag 13 slike i Europa, med ulik modenhetsgrad, forklarer hun.

– Men det kommer veldig mange i løpet av det neste tiåret, sier Lundegaard.