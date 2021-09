HSBC nedgraderer Røkke-selskap

HSBC-analytiker Tarek Soliman har nedgradert Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture fra kjøp til en holdanbefaling. Soliman har samtidig oppjustert kursmålet med 15 prosent, til 23 kroner pr. aksje fra tidligere 20, melder Bloomberg.

Nedgraderingen av aksjen kommer av at Soliman mener veksten er priset riktig inn i aksjen.

44 prosent opp i år

Aker Carbon Capture arrangerte sin første kapitalmarkedsdag i forrige uke, og ifølge HSBC-analytikeren ble det tegnet et lyst bilde for «karbonfangst som en tjeneste» som det neste steget i selskapets vekst.

Soliman mener det fortsatt gjenstår et vannskille for karbonfangst, noe som innebærer at utsiktene på mellomlang sikt fortsatt inneholder usikkerhet, og det vil ta tid før virkningene blir mer synlige.



Etter den den nyeste oppdateringen har ACC nå åtte kjøpsanbefalinger, tre hold og ingen salgsanbefalinger blant de analytikerne som Bloomberg henter inn data fra. Hittil i år er aksjen opp 44 prosent.