Søker på karbonlagringslisens i Barentshavet

Horisont Energi søker om lisens til å etablere CO2-lageret Polaris utenfor kysten av Finnmark.

Det fremgår av en melding fra selskapet mandag.

Olje- og energidepartementet utlyste 10. september utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 i området utenfor Finnmarkskysten som definert i utlysningen.

Hensikten med å søke på lisensen er å etablere et lager for CO2 som fanges under storskala produksjon av ren ammoniakk ved det planlagte Barents Blue-anlegget i Hammerfest. Lagringsprosjektet har fått det symbolske navnet Polaris etter ledestjernen, opplyses det.