Opec og ny orkan løfter oljeprisene

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,35 prosent til 73,90 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,36 prosent til 70,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 73,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bekymringer rundt stramt tilbud som følge av «hurricane season» i Mexicogulfen, samt Opec+ sin oppjustering av etterspørselsutsikter for 2022, bidrar ifølge TDN Direkt nå til å støtte prisene.

Ny orkan

Ifølge nyhetsbyrået evakueres flere plattformer i Mexicogulfen, samtidig som oljeraffinerier forbereder seg på kraftig vind og regn fra orkanen «Nicholas».

Den siste oppdateringen fra Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) viser at fortsatt 43,6 prosent av oljeproduksjonen i Mexicogulfen var stengt ned etter orkanen «Ida».

– «Nicholas» vil gå i land langs kysten av Texas. Noen produsenter har evakuert personell fra offshoreplattformer og vi vil følge nøye med nok en gang på nedstrøms-eiendeler langs kysten, sier analytikere i ING, ifølge TDN Direkt.

Opec-justering

Opec meldte mandag i sin månedsrapport for september at kartellet ser økt global oljeetterspørsel i tiden fremover.

De venter nå blant annet en etterspørsel på 100,83 millioner fat pr. dag i 2022, en oppjustering fra forrige estimat på 99,86 millioner fat pr. dag. Anslaget for 2021 oppjusteres til 96,68 millioner fat pr. dag.