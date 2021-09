Chevron tredobler planlagte investeringer

Chevron tredobler planlagte driftsinvesteringer til over 10 milliarder dollar innen 2028, fra tidligere 3 milliarder dollar.

Det fremkommer av en melding tirsdag.

Selskapet setter derfor videre nye vekstmål for både fornybar energi, hydrogen og karbonfangst innen 2030.

Chevron har nå følgende vekstmål for fornybarsegmentet:

Øke produksjonen av fornybar naturgass til 40.000 MMBtu pr. dag.

Øke produksjonskapasiteten til fornybar drivstoff til 100.000 fat pr. dag.

Øke hydrogenproduksjonen til 150.000 tonn pr. år.

Øke karbonfangst og -kompensasjoner til 25 millioner tonn pr. år.

Det skrives også at 2 milliarder av totalt 10 milliarder vil brukes for å redusere karbonintensiteten i Chevrons aktiviteter.

– Fornybart drivstoff, hydrogen og karbonfangst retter seg mot kunder som flyselskaper, transportselskaper og industriprodusenter. Disse sektorene i økonomien er ikke så lett å elektrifisere, og kundene søker nå lavere karbondrivstoff og andre løsninger for å redusere karbonutslippene, sier Jeff Gustavson, sjef for Chevron New Energies.

I sammen melding gjentar Chevron at ved en gjennomsnittlig Brent-pris på 60 dollar fatet, forventer selskapet å tjene tosifret avkastning på sysselsatt kapital innen 2025, samt generere 25 milliarder dollar i overskytende kontantstrøm, hvilket overstiger selskapets utbytte og investeringer, over de neste fem årene.