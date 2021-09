MPC Energy Solutions kommer til å fortsette utviklingen i Latin-Amerika, og vil fremdeles satse på fremvoksende markeder. Selskapet ser like fullt for en notering på Oslo Børs hovedliste. Det sier Martin Vogt, adm. direktør i MPC Energy Solutions, til TDN Direkt i forbindelse med energikonferansen til Pareto Securities tirsdag ettermiddag.

Selskapet målsetter å ha en total installert kapasitet på 63 megawatt (MW) innen midten av 2022 og 177 MW installert kapasitet innen 2023 – hvorav samtlige installasjoner vil bli å finne i Latin-Amerika.

EBITDA-målet i 2023 er på om lag 75 prosent margin, mens årlig omsetning i 2023 anslås til 40 millioner dollar.

– Vi vurderer å søke notering på hovedlisten på Oslo Børs når timingen er riktig i nærmeste fremtid. Men først må vi levere, sier Vogt til TDN Direkt.

Han understreker at det er nettopp satsingen i fremvoksende økonomier som vil sørge for at vekstmålene nås.

–Forskjellen på oss og mange andre aktører er at vi er født i fremvoksende markeder, fremfor å begynne utviklingen i Europa for deretter å bevege seg over til de store mulighetene fremvoksende økonomier har å by på. I Latin-Amerika er all energi mye dyrere enn i Europa og USA, hvilket gjør både sol- og vindenergi mye mer konkurransedyktig, forklarer Vogt.

Han sier imidlertid at det krever høy grad av tilstedeværelse i fremvoksende økonomier for å sikre kontrakter.

MPC Energy Solutions Leverandør av bærekraftige energiløsninger.

Selskapet fokuserer primært på energi med lav karboninfrastruktur, inkludert sol- og vindressurser, og andre hybrid- og energieffektivitetsløsninger.

Annerledes landskap

–Det regulatoriske landskapet kan ikke sammenlignes med hva vi er kjent med i Europa, hvilket gjør lokal tilstedeværelse nødvendig for å lykkes. Dette ble tydeliggjort under coronapandemien, hvorav lokal tilstedeværelse har vært viktig for at ingen av prosjektene våre har blitt forsinket, sier Vogt.

Han sier videre at selskapet har «nok å gjøre» i Latin-Amerika de neste to årene, men at neste marked det vurderes inntreden i er Sørøst-Asia.

Hva gjelder hvordan selskapet har blitt påvirket av økte priser på innsatsfaktor, blant annet polysilisium, sier Vogt at selskapet så godt det har latt seg gjøre har presset prisene over på kundene.

–Det har kostet. Men kontraktinnehaverne våre er fortsatt fornøyde, og da er vi fornøyde, sier han, men understreker at det har vært en «gi og ta-prosess».

Selskapet estimerer at shippingkostnadene vil reduseres på mellomlang sikt, men er tydelig på at de økte prisene på råvarer trolig vil fortsette de neste 12 til 18 månedene.