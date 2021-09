Questerre har fullført test i Quebec

Questerre Energy Corporation opplyser at selskapet nylig har fullført ingeniør- og arbeidsprogrammet for å teste et karbonlagringsreservoar i Quebec.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

Selskapet er i ferd med å fullføre søknaden til myndighetene og planlegger å gjennomføre dette programmet når søknaden er godkjent og utstyr er tilgjengelig, opplyses det.