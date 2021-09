BW Ideol inngår nytt partnerskap

BW Ideol har inngått en partnerskapsavtale med EDF Renewables, et datterselskap av EDF Group, og Maple Power, et joint venture mellom CPP Investments og Enbridge Inc., for å samarbeide om designet av den tekniske løsningen for flytende fundamenter som kan brukes i Frankrikes første flytende havvindanbud i kommersiell skala.

Det fremgikk av en melding fra BW Ideol onsdag kveld.

– Å bli valgt av ledende havvindutviklere som EDF Renewables og Maple Power, som har erfaring i det franske offshore vindmarkedet, er en stor tilfredshet for vårt team, sier konsernsjef Paul de la Guérivière i BW Ideol i en kommentar.

Den franske regjeringen kunngjorde onsdag at Eoliennes Flottantes Bretagne Grand Large, et selskap eid av EDF Renewables og Maple Power, har blitt valgt til å delta i anbudsprosessen.

Det flytende havvindprosjektet vil ligge utenfor kysten av Sør-Bretagne og vil ha en kapasitet på opptil 270 MW. Anbudet er en del av Frankrikes flerårig energiprogram, som har mål om å legge ut 8,75 GW havvindskapasitet på anbud innen 2028.