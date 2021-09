Analytikere: Det vil veie opp for økninger fra Opec

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,01 prosent til 75,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,01 prosent til 72,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene steg markant onsdag, og noe av oppgangen kom etter at det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, la frem den offisielle statistikken for amerikanske oljelagre.

Tallene viste ifølge TDN Direkt at råoljelagrene var ned 6,4 millioner fat i forrige uke til 417,4 millioner fat, mens det på forhånd var ventet en nedgang på 3,5 millioner fat.

«Dataene følger advarsler fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om at forsyningstapet fra de seneste stormene i Mexicogolfen (GoM) vil oppveie økninger fra Opec», skriver analytikere fra ANZ Research i et notat, ifølge nyhetsbyrået.

Det trekkes frem at stormen førte til en global nedgang i tilbudet for første gang på fem måneder, men at markedet ser ut til å begynne å nærme seg balanse igjen i oktober ettersom Opec+ utfører på planene om å øke deres tilbud.