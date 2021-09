Har fullført boring Lille prinsen-funnet

Lundin Energy har fullført boring av letebrønner på Lille Prinsen-funnet nord for Edvard Grieg, hvor de to brønnene, en avgrensningsbrønn og en undersøkelsesbrønn, bekrefter et oppdatert brutto ressursestimat på 12-60 millioner fat oljeekvivalenter.

Det fremgår av en melding torsdag.

Brønn 16/1-34 A bekrefter et brutto ressursestimat på 10-50 millioner fat oljeekvivalenter på Lille Prinsen-funnet, mens det ble gjort et ytterligere funn i Heimdalformasjonen som estimeres til 2-10 millioner fat oljeekvivalenter.

Partnerskapet vil nå gjøre utviklingsstudier for å potensielt sende inn en PUD ved slutten av 2022, opplyses det.

«Med det ytterligere funnet i Heimdal-formasjonen og videre prospekter i de omliggende lisensområdene, er det potensial for å legge til ytterligere utviklingsfaser fra videre funn», skriver selskapet i meldingen.

Lundin Energy er operatør for PL167-lisensen med en 40 prosent eierandel. Equinor har en eierandel på 30 prosent, Spirit Energy Norway eier 20 prosent, mens Aker BP eier 10 prosent.