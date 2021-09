Finansiering på plass til gigantisk vindprosjekt

Det er fremgang i Vineyard Wind 1-prosjektet i USA etter at det har sikret 2,3 milliarder dollar i finansiering fra ni internasjonale og amerikanske banker, ifølge en melding fra selskapet.

Vineyard Wind vil med finansieringen på plass begynne utviklingen av havvindparken i kommersiell skala, til tross for det siste søksmålet fra Responsible Offshore Development Alliance.

Alliansen, som består av en gruppe fiskere, har gått til et søksmål som utfordrer avgjørelsen til US Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) om å godkjenne prosjektet. Fiskerne hevder at havvindparken kan ha negative konsekvenser for havmiljøet og fiskeindustrien.

Vineyard Wind 1 Havvindprosjekt på 800 megawatt (MW) som ligger utenfor kysten av Marthas Vineyard i Massachusetts.

Vil etter planen kunne generere nok strøm til mer enn 400.000 hjem og bedrifter.

Skal redusere utslippene med mer enn 1,6 millioner tonn pr. år.

Prosjektet består av 84 turbiner som skal installeres i øst-vest-orientering med avstand på minst én nautisk mil mellom dem.

Vineyard Wind er eid 50 prosent av fond fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og 50 prosent fra Avangrid Renewables, et datterselskap av AVANGRID.

Oppstart til havs i 2022

Vindselskapet planlegger å starte prosjektet på land i høst, med oppstart av offshore-arbeidene i 2022. Planen er at strøm fra Vineyard Wind 1-installasjonen skal leveres til nettet i 2023.

«Finansiering er et viktig skritt fordi vi endelig kan gå fra å snakke om havvind til å levere kraft i kommersiell skala i USA», sier adm. direktør i Vineyard, Lars Pedersen, i meldingen.

Pedersen legger til at selskapet har alt på plass for å begynne utbyggingen og at det kan skape nye arbeidsplasser.

Vineyard Wind-prosjektet ble i mai godkjent i kjølvannet av Biden-administrasjonens ambisjoner for havvind. Det hvite hus håper å utvide USAs havvindkapasitet fra dagens 42 megawatt (MW) til 30.000 MW innen 2030.