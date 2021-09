Gassanalytiker: – Prisene vi ser nå kan vare gjennom vinteren

– Prisene vi ser nå kan vare gjennom vinteren. Så forventer vi at når etterspørselen faller utover våren, så vil markedet balansere seg, sier Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rystad Energy til Finansavisen TV.

Han oppsummerer årsakene til de høye prisene slik:

Europeiske gasslagre er mye lavere enn vanlig

Det kommer inn mindre gass fra Russland enn ventet

Det produseres mindre strøm fra vind- og vannkraft

Prisene på kull og LNG (importert flytende naturgass) er rekordhøye

Prisene på CO2-kvoter i EU er rekordhøye

Denne cocktailen har sendt gass- og strømprisene i Europa til værs og det har allerede fått store konsekvenser.

Gjødselprodusenten CF Industries varslet denne uken at de stenger ned produksjonen på to anlegg i Storbritannia. Fredag varslet Yara at de skrur ned sin ammoniakkproduksjon i Europa med 40 prosent den neste uken.

– Ser dere flere tegn til at storforbrukere av gass trapper ned forbruket?

– Vi ser generelt at tilgjengeligheten av gass setter begrensinger på etterspørselen. Hvis vi får en veldig kald vinter, med økt behov for oppvarming kan det være andre sektorer må vike, sier Knutsson.

– Vi kan se at strømsektoren vil svitsje mer til kull. Vi kan også se andre sektorer må vike. I Kina har vi de siste årene sett at industrien har måttet vike. Det kan vi også se i Europa til vinteren, fortsetter han.

– Så det kan bli så stor gassmangel i Europa at store aktører må stenge ned?

– Det kan skje, spesielt hvis vi ser en kald vinter, sier Knutsson.

God butikk for Equinor og staten

For aktører som tjener på gassalg som Equinor, Russland og den norske stat betyr de høye gassprisene at inntektene skyter i været.

Norge kunne tjent enda mer enn man gjør nå, for det gjennomføres nemlig en del ordinært sesongvedlikehold i Norge som gjør at gasseksporten ikke er på maksimale nivåer.

Dette gjør ifølge Knutsson at man forventer at gasseksporten vil øke fra Norge til vinteren.

– Men det er ikke noen betydelige volumer som kan hjelpe å balansere markedet. Vi forventer også noe økning fra Russland, men Gazprom har kommunisert at vi ikke kan forvente store volumer med mindre Nord Stream 2 kan starte opp.

Den nye rørledningen fra Russland til Tyskland har vært omdiskutert og USA har vært svært skeptiske til at Europa blir mer avhengig av russisk gass.

Knutsson peker på at den nye rørledningen er klar, men at en godkjenningsprosess fort kan ta seks til åtte måneder.

– På LNG er det allerede et sterkt underskudd allerede og vi forventer at Asia vil komme inn med en sterk etterspørsel til vinteren, avslutter han.