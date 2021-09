Analytiker: – Tradere reagerer ikke impulsivt

Brent-oljen er fredag ettermiddag ned 0,96 prosent til 74,94 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,27 prosent til 71,69 dollar fatet.

Prisnedgangen kommer som følge av at den amerikanske produksjonen sakte men sikkert tar seg opp igjen, på et tidspunkt hvor dollaren er styrket, noe som igjen gjør oljen dyrere for de internasjonale markedene, skriver oljeanalytiker i Rystad Energy, Nishant Bhushan, i en oppdatering.

Som følge av kategori-4-orkanen Ida ble 95 prosent av olje- og gassproduksjonen i Mexicogulfen stengt ned i slutten av august. Rystad Energy spår nå et produksjonstap på rundt 850.000 fat pr. dag i den tredje uken i september, og deretter ned til 180.000-200.000 fat pr. dag i den fjerde uken.

Bhushan påpeker at i tillegg til comebacket av den amerikanske produksjonen, er risikoen for at Libya kan rammes av produksjonsforstyrrelser på grunn av protester ved eksporthavnene nå redusert.

På etterspørselssiden legger imidlertid Kina og Japan et visst press på restitusjonen, ettersom de fortsatt kjemper mot nye coronautbrudd.

«Oljeprisen er i dag logisk og følger markedsgrunnlaget, ettersom at tradere ikke reagerer impulsivt, men følger tilbud og etterspørsel», påpeker Bhushan.

«Med en styrking av tilbudet og noen mulige forstyrrelser for å gjenopprette de asiatiske markedene, reduserer nå oljeprisen det overflødige fettet som den amerikanske orkansesongen bidro til», skriver oljeanaltyikeren.