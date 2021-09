Analytikere: Det kan legge press på olje- og råvareprisene

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,08 prosent til 74,78 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,75 prosent til 71,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset rettes ifølge nå mot møtet Federal Reserve (Fed) senere i uken, hvor det ifølge TDN Direkt ventes signaler om at man vil bevege seg mot en tilbakerulling av støttetiltak.

En undersøkelse blant økonomer gjort av Bloomberg viser ifølge nyhetsbyrået at Fed mest sannsynlig vil starte grunnarbeidet for en reduksjon i månedlige støttekjøp når sentralbanken møtes for deres to dager lange møte som starter tirsdag.

– WTI-prisen vil kunne konsolidere over de neste dagene, frem til utsiktene for dollaren er litt klarere, sier analytiker i Oanda, Edward Moya.

Ifølge TDN Direkt mener ING-analytikere at dersom det annonseres tapering fra Fed denne uken, vil det sannsynligvis kunne legge press på olje- og råvarepriser, men det pekes samtidig på at en slik annonsering mest sannsynlig vil skje i november.