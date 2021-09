Equinor får øke Troll-produksjonen

Equinor har fått økt produksjonstillatelse fra Troll-feltet for det neste «gassåret», altså de 12 månedene som starter 1. oktober, melder Dagens Næringsliv (DN) mandag og viser til statssekretær Tony Tiller i Olje- og energidepartementet.

Overfor DN bekrefter Tiller at Equinor har søkt om og fått tillatelse til å produsere større volumer fra Troll-feltet.

Tiller viser til Equinor når det gjelder spørsmål om volumer, men selskapet ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt. Statssekretæren sier at slike søknader normalt sett innvilges, så lenge de ikke utfordrer andre hensyn til god ressursforvaltning. Men han avviser at norske myndigheter vurderer noen særskilt økning i gassproduksjonen som direkte følge av energiproblemene i Europa.

– Selskapene produserer det de kan, og Norge eksporterer det vi kan. Vi har heller ikke mottatt noen anmodninger fra andre land om å øke produksjonen. Jeg tror heller ikke noen forventer det. Og det er ikke noe vi vurderer selv. Vi skal være en stabil og trygg leverandør til Europa, og det skal vi fortsette med, sier Tiller.

Equinor har også fått økt produksjonstillatelse for gass fra feltet Oseberg, ifølge statssekretæren.

I en melding mandag ettermiddag opplyser Equinor at produksjonstillatelsene for Oseberg- og Troll-feltene for gassåret som starter 1. oktober, øker med 1 milliard kubikkmeter for hvert av feltene sammenlignet med inneværende gassår.

Begge tillatelsene er 1 bcm høyere enn for inneværende gassår, noe som innebærer at Osebergs tillatelse øker fra 5 milliarder kubikkmeter til 6 milliarder kubikkmeter, og at tillatelsen for Troll øker fra 36 til 37 milliarder kubikkmeter for det kommende gassåret.

– I Equinor gjør vi det vi kan for å øke gasseksporten fra våre felt på norsk sokkel, og produksjonstillatelsene gjør det mulig for oss å øke produksjonen gjennom høsten og vinteren fra disse to viktige feltene. Dette kommer på et godt tidspunkt, hvor det europeiske markedet for gass er uvanlig stramt, sier direktør for gass- og krafthandel i Equinor, Helge Haugane.