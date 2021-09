Svensk gigant firedobler satsingen på sol og vind

Svenske Vattenfall har besluttet å skru til målene for utslippskutt ytterligere.

Gjennom utfasing av kull og økt satsing på sol- og vindenergi skal energigiganten oppnå null i netto utslipp innen 2040. Tidligere ville selskapet oppnå dette i 2050.

De nye målene er satt for å bidra til å holde den globale oppvarmingen på maks 1,5 grader, opplyser Vattenfall mandag i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag. Selskapets tidligere klimamål, som ble satt høsten 2019, var i tråd med 2,0-gradersmålet.

1,5-gradersmålet anses som det mest ambisiøse scenarioet i Paris-avtalen.

– Klimakrisen er virkelig

– Klimakrisen er virkelig, og ikke bare har vi et ansvar for å ta grep og agere raskt, vi ser også mange muligheter for oss til å bli en leder i denne presserende overgangen, sier Vattenfall-sjef Anna Borg i meldingen.

VIL TA LEDENDE ROLLE: Vattenfall og toppsjef Anna Borg. Foto: Bloomberg

– Allerede i 2020 nådde vi vårt 2-gradersmål om å redusere absolutte CO2-utslipp med nesten 40 prosent fra 2017, ti år foran skjema, sier Borg.

Nå vil selskapet redusere utslippsintensiteten med over 77 prosent innen 2030, målt mot 2017-nivå. Tidligere var målet et kutt på 38 prosent.

Fra 22 til under 6 millioner tonn

Blant selskapets tiltak er å fase ut kull gjennom å bytte til biomasse, varmepumper, termisk energi og naturgass ved sine i dag kulldrevne kraftverk Moabit og Reuter West i Berlin. Videre skal selskapet firedoble sin egen kapasitet innen vind- og solkraft. I tillegg vil Vattenfall hjelpe partnere og samfunn med elektrifiseringstiltak.

Bærekraftssjef Annika Ramsköld sier utfasingen av kull skal bidra til å redusere Vattenfalls CO2-utslipp til mindre enn 6 millioner tonn i 2030, fra 22 millioner i 2017 og rundt 12 millioner i fjor.

Nullutslippsmålet for 2040 innebærer null netto utslipp i hele Vattenfalls verdikjede.