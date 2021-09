Equinor og partnere øker gasseksporten fra norsk sokkel, ifølge en melding fra Equinor. Dette gjøres for å forsyne det stramme europeiske gassmarkedet.

Produksjonstillatelsene for Oseberg- og Troll-feltene for gassåret, som starter 1. oktober, øker med 1 milliard kubikkmeter (bcm) for hvert av feltene sammenliknet med inneværende gassår.

– Produksjonstillatelsene gjør det mulig for oss å øke produksjonen gjennom høsten og vinteren fra disse to viktige feltene. Dette kommer på et godt tidspunkt, hvor det europeiske markedet for gass er uvanlig stramt, sier direktør for gass- og krafthandel i Equinor, Helge Haugane.

Begge tillatelsene er 1 bcm høyere enn for inneværende gassår, noe som innebærer at Osebergs tillatelse øker fra 5 bcm til er 6 bcm og at tillatelsen for Troll øker fra 36 bcm til 37 bcm for det kommende gassåret.