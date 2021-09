Shell satser tungt på biodrivstoff for fly

Bare dager etter at Shell kunngjorde at de ville bygge et av Europas største biodrivstoffanlegg, annonserer oljekjempen at de vil vil satse tungt på få redusert utslippene i luftfarten.

I et forsøk på å oppmuntre flyselskaper med å redusere klimagassutslippene, sier nederlenderne at de har planer om å produsere biodrivstoff til fly i stor skala innen 2025.

Utslippskutt på 80 prosent

Luftfarten står for 3 prosent av verdens utslipp, og blir regnet som et av de tøffeste områdene å få gjort unna kutt på grunn av manglende alternativer. Derfor har Shell satt som mål å produsere 2 millioner tonn med bærekraftig biodrivstoff for fly innen 2025. Det vil i så fall være ti ganger så mye som produseres over hele verden i dag.

Biodrivstoff blir produsert av matolje, planter og animalsk fett, kan kutte opptil 80 prosent av luftutslippene, hevder Shell.

Shell sier mandag at de ønsker at grønn flydrivstoff, som kan blandes med vanlig luftfartsdrivstoff med lite behov for å bytte flymotorer, skal utgjøre 10 prosent av deres globale flydrivstoffsalg innen 2030. I dag utgjør biodrivstoff mindre enn 0,1 prosent av dagens globale etterspørsel etter flydrivstoff – som utgjorde 330 millioner tonn i 2019.

Hovedproblemet med biodrivstoff er at det er at kostnadene for produksjonen er 8 ganger høyere enn vanlig flydrivstoff, i tillegg til en begrenset tilgjengelighet av råvarer.

Myndighetene i USA sa i forrige uke at de ønsker å kutte utslippene i luftfarten med 20 prosent innen 2030.