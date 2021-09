BW Ideol sikrer eksklusiv rett til skotsk gigahavn

BW Ideol har inngått en avtale om strategisk samarbeid med havnemyndighetene i Ardersier Port i Skottland, opplyses det i en melding.

Avtalen innebærer at BW Ideol gis eksklusiv og langsiktig adgang til havnen i skotske Ardersier for produksjon av flytere av betong.

Partene vil også utforske muligheten for etablering av serieproduksjon av understrukturer til flytende havvind, basert på BW Ideols Damping Pool-teknologi.

Ardersier Port utgjør 400 dekar med havneområde, eller drøyt 1,6 millioner kvadratmeter. Havnen er ifølge BW Ideol én av tre eiendommer på Storbritannias østkyst som er egnet for å være et knutepunkt for fornybarsektoren offshore.



Mudringsarbeider vil bli påbegynt i oktober og ferdigstilt innen august neste år, opplyses det.