DNB Markets vraker salgsanbefaling på fornybaraksje

DNB Markets oppgraderer Scatec fra selg til hold samtidig som kursmålet kuttes fra 170 til 165 kroner. Mandag sluttet aksjen på 165,70 kroner.

«Etter en oppdatering av estimatene er vi fortsatt 9 prosent under konsensus når det gjelder omsetning for kvartalet, men venter samtidig at en bedre miks vil løfte EBITDA til 851 millioner kroner og dermed 4 prosent over konsensus», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Scatec presenterer sine kvartalstall 29. oktober.

Lavere forventninger

Tallknuserne minner om at forventningene, i likhet med aksjekursen, har kommet betydelig ned hittil i år.

DNB Markets er fremdeles bekymret for avkastningen på fremtidige prosjekter. Ifølge TDN Direkt understreker meglerhuset at ledelsen i selskapet fortsatt har en lang vei å gå for å bygge opp investortillit etter episoden med ufullstendig regnskapsrapportering tidligere i år.

En god «resultatmix» og utsikter til et bedret tredje kvartal sørger for at aksjen oppgraderes til hold.

Hittil i år har Scatec-aksjen halvert seg på Oslo Børs.