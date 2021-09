Arctic Securities roper kjøp – energiaksje suser til værs

Arctic Securities tar opp dekning på Hynion, et selskap som har meldt seg på i kampen om å avkarbonisere transportsektoren. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 5,5 kroner.

Hynion sikter mot å operere 100 fyllestasjoner for hydrogen innen 2030, og jobber langs hele verdikjeden for å drive FCEV-adopsjon (Fuel Cell Electric Vehicles, også kjent som drivstoffcellekjøretøy, red. anm.). Selskapet opererer to stasjoner i Norge og Sverige og ledelsen har kommunisert at flere vil være operative innen andre halvår 2021.

Infrastrukturutfordringer

Ifølge TDN Direkt skriver Arctic Securities i analysen at det er infrastrukturutfordringer som kommer til å prege kappløpet mellom batterier og brenselsceller i tiden fremover. Samtidig understreker tallknuserne at avkarbonisering av transportsektoren står høyt på den politiske agendaen om dagen.

Mandag ble det kjent at Hynion har inngått avtale med taxiselskapet Viggo om fylling av drivstoff for selskapets flåte av hydrogentaxier. Flåten skal bygges opp med Toyotas nye hydrogenbil Mirai.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 4,14 kroner, opp 9,0 prosent.