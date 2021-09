Elektrifiseringen er i gang i hele transportsektoren, både i form av elbiler, elferger, elektriske lastebiler og anleggsmaskiner med batterier istedenfor dieselmotor. Elbølgen vil gå hardt utover oljeraffineriene, mener Rystad Energy.

«Når vi kommer til rundt 2050 vil nærmere 90 prosent av sektoren være elektrifisert», sier Mukesh Sahdev, visepresident og leder for nedstrømsvirksomheten i Rystad, til Reuters.

I det scenarioet vil det sannsynligvis føre til en reduksjon på 50 prosent i den globale raffineringskapasiteten, ifølge Sahdev. Han legger til at det fortsatt vil være sterkt behov for raffinerte produkter i luftfarten og i den maritime og petrokjemiske industrien.

«Hvordan skal vi møte behovet i de sektorene med en nedskalering på 50 prosent i raffineringskapasiteten? Jeg tror det er et stort signal om at vi har flere mangler knyttet til etterspørselen. Det vil føre til en signifikant rasjonalisering for nedstrømsvirksomheten i hele verdikjeden», sier Sahdev.

Nedstrømslederen påpeker også at komponentene i anleggene som i dag produserer bensin og diesel må tilpasses fornybarmarkedet på lengre sikt, for å eksempelvis produsere batterier.

Oppsving på kort sikt

På kort sikt kan derimot den globale oljeetterspørselen stige, ifølge Rystad. Analysehuset forventer at det oppdemmede behovet fra pandemien vil øke den globale etterspørselen etter prosessert råolje til 80,1 millioner fat pr. dag i andre halvdel av 2021, ettersom raffineriene maksimerer bensinproduksjonen.

Brent-oljen er tirsdag formiddag opp 0,84 prosent til 74,81 dollar fatet. Så langt i år er oljeprisen opp 44,76 prosent.