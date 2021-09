Statkraft-sjefen tror strømsjokket kan vare til våren: – Det er et usikkert bilde

– Når man ser prisene i strømmarkedet fremover i er de ganske høye gjennom vinteren, før de synker til våren. Det er markedsbildet nå. Dette vil kunne endre seg med værsituasjonen og gassprisene i Europa, så det er et usikkert bilde, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i et intervju på Finansavisen TV.

Statkraft står nå midt oppe i et presset europeisk kraftmarked, der prisnivåene nå er så høye at industriaktører som CF Industries og Yara enten har stengt eller trappet ned ulike anlegg i Europa.

De høye prisene har bidratt til at Statkraft satte resultatrekord i første kvartal og leverte et underliggende resultat på 12,8 milliarder i første halvår – opp fra 4,0 milliarder på samme tid i fjor.

Utover sommeren og høsten har prisene bare økt. I forrige uke var snittprisen i prisområdet Oslo 113 øre per kilowattime, ifølge Nordpool. På samme tid i fjor lå prisen på 12,5 øre.

Samtidig som Statkraft og andre kraftprodusenter tjener svært gode penger, understreker konsernsjefen at markedssituasjonen har sin bakside:

– Det er en utfordring for strømkunder i både Norge og resten av Europa at det er såpass høye energipriser som nå. Vi skal ha stor respekt for at det kan være dyrt å betale for strømmen nå og kommende vinter, sier Rynning-Tønnesen.

Denne uken deltok han på teknologiselskapet Cognites årlige konferanse Ignite Talks. Der deltok han for å blant annet snakke om hvilke grep og teknologi som trengs for å kutte utslipp.

Sjefen for Europas største fornybarprodusent er klar på at kraftsektoren allerede er gjennomdigitalisert for å kunne produsere og levere kraft akkurat når den trengs, men at også denne bransjen vil måtte bli enda mer avansert.

Frykter ikke forsyningskrise

Statkraft-sjefen lister opp driverne bak de høye strømprisene:

Norske strømpriser er høye fordi europeiske strømpriser er høye

Dette skyldes igjen at gass- og kullprisene er høye, og at kvoteprisen på CO 2 er høy

er høy Kombinert med dette har lite vind i Nord-Europa gitt lite vindkraft

Spotprisen i Sør-Norge lå tirsdag på 120 øre per kilowattime i snitt, før avgifter og påslag. I Midt-Norge var prisen halvparten og i Nord-Norge enda lavere.