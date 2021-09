Ocean Sun foreslår to nye styremedlemmer

Ocean Sun foreslår Anne Vera Skrivarhaug og Kristin Aabyholm som nye styremedlemmer, ifølge en innkalling til en ekstraordinær generalforsamling 11. oktober.

Aabyholm er foreslått som nytt styremedlem av Kvantia AS og Caaby AS. Kvantia AS er ifølge meldingen Ocean Suns største eksterne investor, og sammen med Caaby står de for 15,9 prosent av aksjene.

Styret vil dermed etter gjennomslag fra generalforsamlingen bestå av: