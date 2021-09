Joe Biden kunngjorde i går at USA vil doble sitt bidrag til det globale klimafondet, og Kinas Xi Jinping uttalte at Kina ikke lenger vil finansiere kullprosjekter i utlandet.

Det var av høydepunktene som fremkom under FNs toppmøte i går ettermiddag.

–For å nå målet om 1,5 grader oppvarming må alle nasjoner ha høye ambisjoner til klimatoppmøtet i Glasgow, sa Biden og fortsatte:

–Vi må støtte de som er hardest rammet av klimaendringene, og som har vanskelig med å tilpasse seg.

I april sa Biden at USA vil doble bidraget for å hjelpe fattige land å takle klimakrisen til 5,7 milliarder – men i går meddelte han at han vil doble denne summen igjen. Dermed vil USA bidra med omtrent 11,4 milliarder i året frem til 2024.

Kullkonklusjon

Alok Sharma, direktør for COP26, uttalte til Bloomberg i går at bidraget fra USA trolig vil funke som en «unblocker» for andre land i forkant av COP26.

Kinas president Xi Jinping uttalte at et av landets handlinger for å bidra til å redusere klimagassutslipp er å ikke lenger finansiere kullprosjekter i utlandet.

– Kina vil trappe opp støtten til utviklingsland til å utvikle grønn og fornybar energi, og vil ikke lenger bygge nye kullkraftverk i utlandet, sa Xi Jinping.

Xi sa også at Kina ikke vil bygge nye kullprosjekt i utlandet.

Han ga imidlertid ingen flere detaljer, skriver Reuters.

Ifølge tall fra Bloomberg er samtidig mer enn 70 prosent av alle kullkraftverk som blir bygget i dag avhengig av kinesisk finansiering – hvilket vil bety betydelig mindre finansering til kullkraftverk i utviklingsland.

Behovet for å stanse kullprosjekter er blitt trukket frem som avgjørende for å nå klimamålet, og både Sør-Korea og Japan har tidligere annonsert lignende handlinger. Samtidig er Kina fortsatt avhengig av kullproduksjon for å dekke innenlands behov for energi, skriver Reuters.

Alok Sharma, direktør for COP26, støttet annonseringen, skriver Reuters – og det samme gjør USAs klimadelegat John Kerry.

Xi gjentok dessuten at Kina vil være karbonnøytrale innen 2060.