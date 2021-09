Hevder Russland fyrer opp gassprisene

Det internasjonale energibyrået (IEA) har anmodet Russland om å sende mer gass til Europa for å lempe på energikrisen, skriver Financial Times, som påpeker at dette er det første store internasjonale organet som adresserer påstander fra blant annet tradere om at Moskva holder igjen leveranser – og dermed gir næring til den kraftige oppgangen i gassprisene.

Russerne oppfyller lange kontrakter med europeiske kunder, men leverer ifølge IEA mindre gass til Europa enn før coronapandemien.

– En russisk sjanse

«Vi mener Russland kan gjøre mer for å øke gasstilgangen i Europa og sikre at lagre fylles opp til adekvate nivåer som en forberedelse på den kommende vinterfyringssesongen. (...) Dette er også en sjanse for Russland til å understreke sin legitimitet som en pålitelig leverandør til det europeiske markedet», sier IEA ifølge avisen.

Påstandene om at Russland holder igjen leveranser har fått medlemmer av EU-parlamentet til å be om etterforskning av Gazprom, men Gazprom-sjef Alexei Miller kontret i forrige uke med at selskapet møter sine forpliktelser og er klare til å øke produksjonen hvis nødvendig.

Han advarte også mot at gassprisene – som øker husholdningenes strømregninger og truer industrier over hele Europa – kan stige ytterligere utover vinteren grunnet flaskehalser i rørledningsnettet.

Nord Stream-iver?

Samtidig er Russland ivrige etter å få godkjent åpningen av Nord Stream 2, og talspersoner for Gazprom og Kreml har uttalt at landet kan øke gasseksporten til Tyskland og EU straks en slik godkjennelse foreligger.

Dette har ifølge Financial Times styrket mistanken om at Russland har begrenset salget for å fremskynde beslutningen.

IEA skylder dog ikke bare Russland for de stigende gassprisene, og viser til at sterk etterspørsel etter flytende naturgass fra Asia har flyttet laster bort fra Europa og strammet inn tilbudssiden på verdensmarkedet.

Det i hovedsak OECD-finansierte organet mener det er en villedning at gassprisrallyet skyldes oppsvinget i fornybar energi, og trekker blant annet frem lavere vindstyrke i Europa som en medvirkende faktor til den økte gassetterspørselen.